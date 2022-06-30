В Мокшанском районе ДТП унесло жизнь водителя иномарки

30.06.2022 | 16:15

В четверг, 30 июня, в Мокшанском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 14:15 на 8-м километре трассы Мокшан - Нижний Новгород - Саратов столкнулись две иномарки: Opel Vectra с 62-летним водителем и Hyundai Creta с 67-летним мужчиной за рулем.

Первый от полученных травм скончался на месте.

«Пассажир автомобиля Hyundai - женщина 1955 года рождения - получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.