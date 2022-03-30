В Белинском районе столкнулись МАЗ и «Нива», пострадали двое

30.03.2022 | 12:04

Во вторник, 29 марта, в Белинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Фото с места случившегося опубликовано в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

«Трасса Пенза - Тамбов, поворот на с. Поим. Время 15:24», - указал автор снимка.

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 15:15 на 15-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись «Шевроле-Нива» с 65-летним водителем и МАЗ с полуприцепом, которым управлял 49-летний шофер.

«В результате происшествия водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Шевроле-Нива» получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.