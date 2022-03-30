Сетевое издание|18+|Среда|30 мар 2022|13:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Белинском районе столкнулись МАЗ и «Нива», пострадали двое

Печать
Telegram

Во вторник, 29 марта, в Белинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.

Фото с места случившегося опубликовано в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль.

«Трасса Пенза - Тамбов, поворот на с. Поим. Время 15:24», - указал автор снимка.

Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 15:15 на 15-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись «Шевроле-Нива» с 65-летним водителем и МАЗ с полуприцепом, которым управлял 49-летний шофер.

«В результате происшествия водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Шевроле-Нива» получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Трасса Пенза - Тамбов, поворот на с. Поим. Время 15:24»
Не существует такой трассы. ПИ лживое не грамотное СМИ

Гость||

фуры нас бьют т бьют на трассах

Гость||

Что за пьянь тут...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте