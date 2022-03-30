В Белинском районе столкнулись МАЗ и «Нива», пострадали двое

Во вторник, 29 марта, в Белинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека.
Фото с места случившегося опубликовано в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте». На нем видно, что столкнулись большегруз и легковой автомобиль.
«Трасса Пенза - Тамбов, поворот на с. Поим. Время 15:24», - указал автор снимка.
Подробности аварии сообщили в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 15:15 на 15-м километре автодороги Тамбов - Пенза столкнулись «Шевроле-Нива» с 65-летним водителем и МАЗ с полуприцепом, которым управлял 49-летний шофер.
«В результате происшествия водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Шевроле-Нива» получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):Не существует такой трассы. ПИ лживое не грамотное СМИ