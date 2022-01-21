В разных районах Пензы из-за аварий образовались заторы

21.01.2022 | 18:10

Вечером в пятницу, 21 января, в разных районах Пензы случились дорожно-транспортные происшествия, затруднившие движение по городу.

Так, на улице Калинина столкнулись сразу три автомобиля: Ford, «Лада-Ларгус» и Opel. Образовалась пробка со стороны центра.

На улице Аустрина водители встали из-за ДТП напротив «Сурской мебели». «Стоим без движения 15 минут. Время 17:20»; «Полоса на подъем перекрыта», - уточнили очевидцы.

«Улица Гастелло от 8 Марта к Фурманова перекрыта аварией (ближе к ТЦ)», - рассказали пользователи.

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с предупреждением, что, по данным Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе ожидаются снегопады, и порекомендовали быть на дорогах более внимательными и осторожными.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях являются правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзор», - говорится в обращении.