На окраине Пензы кабина большегруза оторвалась от прицепа

В среду, 19 января, на окраине Пензы произошло очередное ДТП с участием большегруза.
Видео с места происшествия появилось в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте»: фура стоит с полностью отделенной от прицепа кабиной.
«Выезд с Севера на трассу М5», - указал автор поста место аварии.
ДТП прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 11:55 на 634-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» грузовой DAF с полуприцепом под управлением 43-летнего шофера въехал в дорожное ограждение.
«Водитель доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Это называется тягач сложился.