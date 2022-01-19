Происшествия

На окраине Пензы кабина большегруза оторвалась от прицепа

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В среду, 19 января, на окраине Пензы произошло очередное ДТП с участием большегруза.

Видео с места происшествия появилось в городском сообществе в соцсети «ВКонтакте»: фура стоит с полностью отделенной от прицепа кабиной.

«Выезд с Севера на трассу М5», - указал автор поста место аварии.

ДТП прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 11:55 на 634-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» грузовой DAF с полуприцепом под управлением 43-летнего шофера въехал в дорожное ограждение.

«Водитель доставлен в медицинское учреждение», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — vk.com/penza
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Гость||

Это называется тягач сложился.

Гость||

Это ПИ!!!

Гость||

А у нас теперь кабина с прицепом соединяются????

Гость||

Обезглавлен.

Имя: Гость
Комментарий:

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