В Пензе установили возраст погибшего при пожаре мужчины

Стало известно, кто погиб в результате пожара, который произошел в Пензе в понедельник, 17 января. Предварительные данные проверки по факту случившегося обнародовали в региональном СУ СК РФ.
Ранее сообщалось, что в квартире на пятом этаже дома № 10а на улице Ленина загорелись постельные принадлежности. После тушения на диване обнаружили труп мужчины.
Старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая рассказала, что жертва - мужчина 1960 года рождения. При осмотре на теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.
«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - уточнила Махницкая.
Специалисты выясняют все обстоятельства возгорания и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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penzainform.ru писал(a):3 года до пенсии не дожил.