В Пензе установили возраст погибшего при пожаре мужчины

18.01.2022 | 08:58

Стало известно, кто погиб в результате пожара, который произошел в Пензе в понедельник, 17 января. Предварительные данные проверки по факту случившегося обнародовали в региональном СУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что в квартире на пятом этаже дома № 10а на улице Ленина загорелись постельные принадлежности. После тушения на диване обнаружили труп мужчины.

Старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая рассказала, что жертва - мужчина 1960 года рождения. При осмотре на теле не нашли каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия. Тем не менее для определения точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки», - уточнила Махницкая.

Специалисты выясняют все обстоятельства возгорания и гибели мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.