В аварии на трассе Пенза - Тамбов погибла женщина

06.01.2022 | 15:51

Днем в четверг, 6 января, на трассе Пенза - Тамбов случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек и пострадали трое.

По предварительным данным, в 14:10 на 168-м километре столкнулись два автомобиля: «Лада-Приора» с 28-летним водителем и Mercedes с полуприцепом, которым управлял 47-летний шофер.

В результате аварии 34-летняя женщина, находившаяся в салоне легковой машины, от полученных травм скончалась. Водителю «Приоры» и еще двум пассажирам - 41-летнему мужчине и 2-летнему мальчику - медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.