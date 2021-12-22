Житель области ударил сотрудника АЗС и получил штраф

22.12.2021 | 10:28

В Пензенской области привлекли к административной ответственности 38-летнего жителя с. Старая Каменка. Мужчину наказали за нападение на сотрудника АЗС.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября на улице Магистральной в Шемышейке. Охранник автозаправочной станции сделал мужчине замечание по поводу его поведения. Между ними произошел конфликт, и сельчанин ударил оппонента кулаком в лицо.

«Суд квалифицировал совершенное административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП РФ как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ», - сообщили представители Шемышейского районного суда.

В результате мужчине был назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.