Происшествия

Житель области ударил сотрудника АЗС и получил штраф

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В Пензенской области привлекли к административной ответственности 38-летнего жителя с. Старая Каменка. Мужчину наказали за нападение на сотрудника АЗС.

Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 ноября на улице Магистральной в Шемышейке. Охранник автозаправочной станции сделал мужчине замечание по поводу его поведения. Между ними произошел конфликт, и сельчанин ударил оппонента кулаком в лицо.

«Суд квалифицировал совершенное административное правонарушение по ст. 6.1.1 КоАП РФ как нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ», - сообщили представители Шемышейского районного суда.

В результате мужчине был назначен административный штраф в размере 5 000 рублей.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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