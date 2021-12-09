При пожаре в Пензе спасли двоих детей и взрослого

09.12.2021 | 09:19

В ночь с 8 на 9 декабря в общежитии на улице Ульяновской, 9, в Пензе произошел пожар.

Одна из жительниц города прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» видео, снятое из окна соседнего дома. На кадрах запечатлено пламя, полыхавшее на общем балконе.

Девушка рассказала, что заметила пожар в 0:01, а в 0:13 его уже потушили.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что сигнал о ЧП поступил дежурному в 23:58. Оказалось, на общем балконе на третьем этаже здания горел мусор.

«Пострадавших, погибших нет. Спасено три человека, из них двое детей, эвакуировано восемь человек», - уточнили в ГУ МЧС.

По факту случившегося будет проведена проверка.