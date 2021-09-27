В Богословке 15-летняя девочка попала под колеса легковушки

27.09.2021 | 18:11

15-летняя девочка оказалась под колесами автомобиля. Все случилось в темное время суток в селе Богословка, на улице Суркова, напротив дома № 1.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21093, мужчина 1970 года рождения допустил наезд на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, девочка 2006 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия и разбираются в причинах ДТП с участием несовершеннолетнего.