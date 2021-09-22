Происшествия

Соцсети: в Терновке драка подростков закончилась ДТП

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В Пензе мама подростка разыскивает водителя, сбившего ее ребенка на проезжей части в Терновке.

Инцидент женщина описала в посте в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожанки, все произошло в 15:40 во вторник, 21 сентября, у магазина «Магнит» на пересечении улиц Токарной и Терновского. У торговой точки группа подростков, среди которых был ее сын, неожиданно вступила в потасовку с неизвестным мужчиной.

Инцидент запечатлела камера. В ролике видно, как школьники выходят из здания, за ними следует мужчина. Он пытается поймать одного из них за куртку. Подростки отбиваются. В какой-то момент на улицу, где происходит потасовка, поворачивает автомобиль. Водитель сбивает одного несовершеннолетнего, оказавшегося в тот момент у него на пути.

Мальчик падает, но позже поднимается на ноги. Автомобилист выходит из машины и, видимо, проверяет состояние ребенка. Тот хромает, однако, вероятно, не чувствует, что нуждается в немедленной медицинской помощи. Через какое-то время водитель уезжает с места происшествия.

«Машина марки Chevrolet серебристого цвета. Госномер подростки не запомнили. Огромная просьба к проезжавшим в это время, если кто-то что-то видел, пожалуйста, отзовитесь», - написала в заключение женщина.

Официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — видео Татьяны Хамзиной, vk.com/penza_live
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Гость||

это шелупонь шпана, просто так один мужчина не стал бы их ловить, натворили что то группой, таких не жалко ничуть

Гость||

Расстрелять?

Гость||

Лучшая защита - это нападение! Не желает ли эта мать выяснить, что натворили сын с друзьями в "Магните"? Именно она несет ответственность за поведение своего отпрыска до его 18-летнего возраста.

Гость||

Ну и поведение у подростков, собираются в стаи и нападают на людей....

Гость||

Гость писал(a):

Именно она несет ответственность за поведение своего отпрыска до его 18-летнего возраста.
до 14 лет, после можно уже и отпрыска судить и сажать.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.09.2021 09:41|

Лучшая защита - это нападение! Не желает ли эта мать выяснить, что натворили сын с друзьями в "Магните"?

Ну догада, ну ты блеснул здесь умом! И откуда ты всё-то знаешь? Один такой на всю Пензу!

Гость||

Гость писал(a):

до 14 лет, после можно уже и отпрыска судить и сажать.
Ты своих уже всех пересудил и посадил? Или сам только что оттуда?

Гость||

Гость писал(a):

Ну догада, ну ты блеснул здесь умом! И откуда ты всё-то знаешь? Один такой на всю Пензу!
да тут безмозглому ежу ясно что подростки просто шваль и получили этот гнида по заслугам

Гость||

Гость писал(a):

Ты своих уже всех пересудил и посадил? Или сам только что оттуда?
не надо оправдывать шпану

Гость||

Полиция должна обратить внимание на этих подростков...явно воровством в магазине попахивает...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.09.2021 09:49|

Полиция должна обратить внимание

А без сопливых полиция не знает, чем ей заниматься.

Гость||

Гость писал(a):

и получили этот гнида по заслугам
Грамотёшки-то маловато, иди в школу в третий класс.

Гость||

Гость писал(a):

Грамотёшки-то
Сказал пятиклассник)))

Гость||

А почему всех обезьян не передавил? Жаль, биомусора меньше стало бы.

Гость||

Тише,а то абицца пойдёт ружо возьмёт и в школу.Не надо будить лихо.

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Имя: Гость
Комментарий:

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