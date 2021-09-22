Соцсети: в Терновке драка подростков закончилась ДТП

22.09.2021 | 09:20

В Пензе мама подростка разыскивает водителя, сбившего ее ребенка на проезжей части в Терновке.

Инцидент женщина описала в посте в социальной сети «ВКонтакте».

По словам горожанки, все произошло в 15:40 во вторник, 21 сентября, у магазина «Магнит» на пересечении улиц Токарной и Терновского. У торговой точки группа подростков, среди которых был ее сын, неожиданно вступила в потасовку с неизвестным мужчиной.

Инцидент запечатлела камера. В ролике видно, как школьники выходят из здания, за ними следует мужчина. Он пытается поймать одного из них за куртку. Подростки отбиваются. В какой-то момент на улицу, где происходит потасовка, поворачивает автомобиль. Водитель сбивает одного несовершеннолетнего, оказавшегося в тот момент у него на пути.

Мальчик падает, но позже поднимается на ноги. Автомобилист выходит из машины и, видимо, проверяет состояние ребенка. Тот хромает, однако, вероятно, не чувствует, что нуждается в немедленной медицинской помощи. Через какое-то время водитель уезжает с места происшествия.

«Машина марки Chevrolet серебристого цвета. Госномер подростки не запомнили. Огромная просьба к проезжавшим в это время, если кто-то что-то видел, пожалуйста, отзовитесь», - написала в заключение женщина.

Официальной информации о случившемся пока нет.