На трассе под Пензой насмерть сбили молодого мужчину

12.09.2021 | 17:42

В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины. Трагический инцидент произошел в воскресенье, 12 сентября, на трассе Нижний Новгород - Саратов.

«Перед Кондолем ДТП. Видимо, сбили дорожника», - рассказал участник городского водительского сообщества во «Вконтакте».

Он разместил в группе видео, на котором запечатлено место аварии. На проезжей части лежало накрытое тело. Неподалеку находилась группа людей в спецодежде. На некотором расстоянии от погибшего у обочины стоял легковой автомобиль с разбитым лобовым стеклом.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что ДТП случилось в 15:26 на 466-м км дороги Нижний Новгород - Саратов.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris - мужчина 1961 года рождения - допустил наезд на пешехода - мужчину 1988 года рождения», - сообщили представители УГИБДД.

От полученных травм тот скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка.