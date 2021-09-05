В Пензе разыскивают велосипедиста, сбившего ребенка

05.09.2021 | 11:06

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают велосипедиста, который сбил девочку 2016 года рождения на улице Кордон Студеный.

ЧП случилось 9 августа около 19:00 напротив дома № 46а. Наезд неустановленного велосипедиста не обошелся без последствий: девочка получила травмы.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить по телефонам: 59-91-47, 59-90-26 - или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181, кабинет № 13», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

Вечером 16 августа в поселке Земетчино 13-летний велосипедист сбил 70-летнюю женщину. Пенсионерка получила такие травмы, что ее пришлось госпитализировать.