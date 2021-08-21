На тамбовской трассе под колесами фуры погиб молодой мужчина

В субботу, 21 августа, на участке трассы Тамбов - Пенза в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.
Фото с места события выложил в соцсеть «ВКонтакте» очевидец. Он сообщил, что возле дачного массива «Сурские зори» погиб человек.
«Стоит фура. Одна легковая машина и 2 машины ДПС. Время 17:30», - уточнил автор поста.
«Берегите себя», - пожелал он участникам дорожного движения.
Трагедию на дороге прокомментировали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, в 15:20 на 272-м километре дороги Тамбов - Пенза фура Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz под управлением 27-летнего водителя наехала на мужчину 1990 года рождения.
«В результате происшествия пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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Обочины вообще чтоли нет. Лесом ходить надо.