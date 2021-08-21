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Происшествия

На тамбовской трассе под колесами фуры погиб молодой мужчина

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В субботу, 21 августа, на участке трассы Тамбов - Пенза в Пензенском районе произошло смертельное ДТП.

Фото с места события выложил в соцсеть «ВКонтакте» очевидец. Он сообщил, что возле дачного массива «Сурские зори» погиб человек.

«Стоит фура. Одна легковая машина и 2 машины ДПС. Время 17:30», - уточнил автор поста.

«Берегите себя», - пожелал он участникам дорожного движения.

Трагедию на дороге прокомментировали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 15:20 на 272-м километре дороги Тамбов - Пенза фура Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz под управлением 27-летнего водителя наехала на мужчину 1990 года рождения.

«В результате происшествия пешеход погиб на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Обочины вообще чтоли нет. Лесом ходить надо.

Гость||

Да может спецом бросился от безысходности

Гость||

Это же фура, может силой поточного воздуха затащить.

Гость||

На трассе Тамбов-Пенза многие водители не соблюдают скоростной режим и не пропускают пешеходов на пешеходном переходе!Меня чуть не сбила машина с иностранными номерами на пешеходном переходе-еще нагло сигналил,чтоб я с тяжёлыми сумками вприпрыжку перебегала через дорогу!Когда я стала переходить дорогу-этой машины не было!Можно только представить с какой скоростью они летят!Соболезную семье погибшего!

Гость||

Тело лежало не на пешеходном переходе. Фура была развернута поперек дороги. Возможно, водитель пытался уйти от столкновения.Мы проезжали мимо сегодня. Соболезнуем семье погибшего..

Гость||

Гость писал(a):

многие водители не соблюдают скоростной режим и не пропускают пешеходов на пешеходном переходе!
это претензии к тем, кто решает вопросы об установке светофоров на переходах. На трассе, рядом с дачными массивами, люди будут всегда. Переход на трассе, без светофора - очень опасная вещь. Наилучшим решением был бы светофор, с ручным переключением, чтобы он не моргал вхолостую когда пешеходов нет.

Гость||

20.47, фуры? На трассе? Да не может этого быть!

Гость||

Молодой человек не дошёл метров 30 до пешеходного перехода,фура была развёрнута, проезжали мимо и видели ,пока ещё тело было не накрыто в 15,30 примерно и все это видели.. очень соболезнуем семье..

Гость||

У сурских зорей опасный переход.

Из за отбойников не видно, а пешеход выходит. Сам раз там чуть бабку не сбил :(

Теперь там только по правому ряду проезжаю

Имя: Гость
Комментарий:

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