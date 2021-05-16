Прекращены поиски 35-летнего пензенца, нуждавшегося в медпомощи

16.05.2021 | 10:54

В Пензе волонтеры и родственники остановили поиски 35-летнего жителя областного центра. Мужчина пропал в пятницу, 14 мая.

Информация о розыске появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт». В ориентировке волонтеры отметили, что пензенец нуждается в медицинской помощи.

15 мая в 23:41 под постом появилось сообщение: «Найден на активе, жив! Всем спасибо за помощь».

Ранее волонтеры и полиция вели розыск 38-летнего пензенца, который пропал 9 мая. 10-го числа мужчину нашли погибшим в лесополосе у Рябинового проезда без признаков насильственной смерти.