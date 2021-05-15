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Происшествия

В Пензе пропал 35-летний мужчина, нуждающийся в помощи медиков

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В Пензе разыскивают 35-летнего жителя областного центра Григория Павловича Соколова. Он пропал в пятницу, 14 мая, и с тех пор место его нахождения неизвестно.

Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Рост Григория Соколова - 180 см, телосложение нормальное, волосы короткие черные, глаза серо-голубые.

Пропавший был одет в красную футболку, зеленые шорты, обувь - темно-синие сланцы.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, отмечается в листовке волонтеров.

Всех, кто располагает информацией о Григории Соколове, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
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