В пензенской пекарне, где прогремел взрыв, грубо нарушались законы

23.04.2021 | 16:54

Прокуратура Первомайского района Пензы провела проверку в связи с взрывом газа и пожаром, произошедшими 28 февраля улице Калинина. В результате ЧП пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Установлено, что предприниматель, занимавшийся производством в пекарне, грубо нарушал требования трудового законодательства.

На предприятии отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка, не проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах, не имелось системы управления охраной труда, не велся учет рабочего времени работников. Сотрудники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и допускались к работе без проведения инструктажей по охране труда и обучения. Они также не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства и нормативных требований охраны труда. В итоге на виновное лицо наложены штрафы на сумму 42 тыс. рублей.

«В настоящее время предприятие не функционирует. В отношении фактического руководителя продолжается расследование уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.