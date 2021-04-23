Происшествия

В пензенской пекарне, где прогремел взрыв, грубо нарушались законы

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Прокуратура Первомайского района Пензы провела проверку в связи с взрывом газа и пожаром, произошедшими 28 февраля улице Калинина. В результате ЧП пострадали шесть человек, в том числе ребенок.

Установлено, что предприниматель, занимавшийся производством в пекарне, грубо нарушал требования трудового законодательства.

На предприятии отсутствовали правила внутреннего трудового распорядка, не проводилась специальная оценка условий труда на рабочих местах, не имелось системы управления охраной труда, не велся учет рабочего времени работников. Сотрудники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты и допускались к работе без проведения инструктажей по охране труда и обучения. Они также не проходили обязательное психиатрическое освидетельствование.

В отношении предпринимателя возбуждены административные дела о нарушении трудового законодательства и нормативных требований охраны труда. В итоге на виновное лицо наложены штрафы на сумму 42 тыс. рублей.

«В настоящее время предприятие не функционирует. В отношении фактического руководителя продолжается расследование уголовного дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

После каждого такого случая или подобных взрывах в домах или еще где, нужно сажать в первую очередь проверяющие структуры. Потому они способствуют этим нарушения беря взятки. Выяснить кто проверял в последний раз и закрыть. И начальника. Сразу перестанут брать взятки и бюрократию наводить. И сразу все нарушения будут исправляться если хочешь бизнес вести. И будет порядок. Господи, как же все просто это сделать. И будет мир и порядок.

Гость||

Сейчас действует "регуляторная гильотина" Медведева поддержанная Мишустином. Необходимые СаНПины убрали, ввели новые, которые для предпринимателей.

Так что держитесь, в жилых МКД теперь позволено многое!

Гость||

Грубо нарушались законы на акции 21 апреля и других , а в пекарне люди просто выживали. К тому же если соблюдать все российские законы останешься без штанов и трусов

Имя: Гость
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