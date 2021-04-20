Происшествия

В Пензе из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик

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В Пензе следователи проводят проверку по факту травмирования 6-летнего ребенка. Мальчик упал со второго этажа дома в микрорайоне ГПЗ.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 17 апреля. Маленький пензенец находился в квартире вместе с матерью. Он облокотился на москитную сетку, установленную на окне. Та не выдержала веса ребенка и вылетела. Мальчик упал вниз и получил травмы.

«Малолетний госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратилась к жителям области Евгения Воеводина.

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Гость||

Мама ютубе была

Гость||

Какие меры будут приняты в отношении мамочки?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он облокотился на москитную сетку
а окно за каким открыто было?

Гость||

У них топят что ли еще

Имя: Гость
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