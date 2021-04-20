В Пензе из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик

20.04.2021 | 15:03

В Пензе следователи проводят проверку по факту травмирования 6-летнего ребенка. Мальчик упал со второго этажа дома в микрорайоне ГПЗ.

По предварительным данным, инцидент произошел днем 17 апреля. Маленький пензенец находился в квартире вместе с матерью. Он облокотился на москитную сетку, установленную на окне. Та не выдержала веса ребенка и вылетела. Мальчик упал вниз и получил травмы.

«Малолетний госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. После проверки будет принято процессуальное решение.

«Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их», - обратилась к жителям области Евгения Воеводина.