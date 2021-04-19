В Пензе разыскивают 46-летнего мужчину

В Пензе объявили в розыск 46-летнего мужчину. Местонахождение Сергея Александровича Гарина не удается установить уже почти месяц - он пропал 21 марта.
По словам волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост мужчины 175 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые.
Во что он был одет в день исчезновения, не сообщается.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный). Нужна помощь добровольцев!» - обратились к пензенцам представители отряда.
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