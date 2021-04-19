Сетевое издание|18+|Понедельник|19 апр 2021|19:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Очевидцы раскрыли подробности смертельного ДТП в Махалине

Печать

Дорога ошибок не прощает. Автокатастрофа случилась на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в селе Махалино. По словам очевидцев, водитель большегруза пропускал пешехода, а следовавшая за ним «Газель» не успела вовремя среагировать на изменение обстановки и врезалась в притормозивший автомобиль. В последний момент человек, управлявший фургоном, пытался уйти вправо, но уже не успел.

«Произошло столкновение автомобиля ГАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения и автомобиля КамАЗ под управлением водителя - мужчины 1980 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля ГАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Еще одна трагедия разыгралась в Шемышейском районе. Там в результате аварии погиб ребенок.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1984 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля, мальчик 2009 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончался», - сообщил Павел Болтышев.

Еще два пассажира, женщина и ребенок 2010 года рождения, получили телесные повреждения. Госпитализация им не потребовалась. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
0
 
Гость||

ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте