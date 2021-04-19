Очевидцы раскрыли подробности смертельного ДТП в Махалине

19.04.2021 | 19:01

Дорога ошибок не прощает. Автокатастрофа случилась на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в селе Махалино. По словам очевидцев, водитель большегруза пропускал пешехода, а следовавшая за ним «Газель» не успела вовремя среагировать на изменение обстановки и врезалась в притормозивший автомобиль. В последний момент человек, управлявший фургоном, пытался уйти вправо, но уже не успел.

«Произошло столкновение автомобиля ГАЗ под управлением мужчины 1984 года рождения и автомобиля КамАЗ под управлением водителя - мужчины 1980 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля ГАЗ от полученных телесных повреждений скончался на месте», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Еще одна трагедия разыгралась в Шемышейском районе. Там в результате аварии погиб ребенок.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1984 года рождения, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия пассажир автомобиля, мальчик 2009 года рождения, при доставлении в медицинское учреждение скончался», - сообщил Павел Болтышев.

Еще два пассажира, женщина и ребенок 2010 года рождения, получили телесные повреждения. Госпитализация им не потребовалась. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.