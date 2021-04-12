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Происшествия

На козырьке подъезда в центре Пензы нашли тело мужчины

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В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины 1939 года рождения. Тело пенсионера было обнаружено утром в понедельник, 12 апреля, на козырьке подъезда дома на улице Кулакова.

По словам представителей ГУ ППСЦ, сообщение о случившемся поступило в 5:45 из центра обработки экстренных вызовов системы 112. Тело нашел очевидец.

Спасатели уложили его на носилки и через окно подъезда транспортировали на улицу, где передали сотрудникам полиции.

По сведениям портала PenzaInform.ru, погибший жил в этом доме с семьей. Он упал с высоты пятого этажа.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Ну вот !Прошлый год пенсионеры на рельсах погибали, а сегодняшний год -из окон выбрасываться будут.Пожилые устали от изоляции. Где вакцинация пенсионеров на дому ?

Гость||

Гость писал(a):

Где вакцинация пенсионеров на дому ?
голосование на дому, теперь вакцинация, скоро уже как к бройлерам относиться будут, дайте людям жить так как они хотят, жаль что пенсионеры подвержены кошмаринью от говноящика

Гость||

Ну нашли и нашли, мало ли что там валяется

Гость||

Отнёсся с пониманием.

Гость||

В 9 утра там проходила. Тело еще там лежало, ноги свисали с козырька... страх...

Гость||

Ужасы нашего городка...

Гость||

Помогли упасть?

Гость||

Отпраздновал первый полёт в космос...хотел напоследок как Гагарин...

Имя: Гость
Комментарий:

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