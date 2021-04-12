На козырьке подъезда в центре Пензы нашли тело мужчины

В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины 1939 года рождения. Тело пенсионера было обнаружено утром в понедельник, 12 апреля, на козырьке подъезда дома на улице Кулакова.
По словам представителей ГУ ППСЦ, сообщение о случившемся поступило в 5:45 из центра обработки экстренных вызовов системы 112. Тело нашел очевидец.
Спасатели уложили его на носилки и через окно подъезда транспортировали на улицу, где передали сотрудникам полиции.
По сведениям портала PenzaInform.ru, погибший жил в этом доме с семьей. Он упал с высоты пятого этажа.
«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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