На козырьке подъезда в центре Пензы нашли тело мужчины

12.04.2021 | 18:17

В Пензе выясняют обстоятельства смерти мужчины 1939 года рождения. Тело пенсионера было обнаружено утром в понедельник, 12 апреля, на козырьке подъезда дома на улице Кулакова.

По словам представителей ГУ ППСЦ, сообщение о случившемся поступило в 5:45 из центра обработки экстренных вызовов системы 112. Тело нашел очевидец.

Спасатели уложили его на носилки и через окно подъезда транспортировали на улицу, где передали сотрудникам полиции.

По сведениям портала PenzaInform.ru, погибший жил в этом доме с семьей. Он упал с высоты пятого этажа.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.