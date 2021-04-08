Происшествия

В Заречном жертве пьяного агрессора потребовалась госпитализация

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В среду, 7 апреля, в Заречном сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего нетрезвого гражданина, избившего горожанина.

Сообщение о том, что во дворе многоэтажек на проспекте Мира началась драка, патруль росгвардейцев получил в 5:36. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили мужчину без сознания и вызвали медиков. Те приняли решение о срочной госпитализации пострадавшего.

Сотрудники Росгвардии отправились на поиски злоумышленника, избившего горожанина. Недалеко от места инцидента они заметили мужчину с признаками опьянения, на руках которого были следы крови.

«На вопросы стражей порядка об обстоятельствах ранее произошедшего конфликта он сразу признался, что имеет отношение к драке и именно он нанес телесные повреждения пострадавшему», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Агрессор не смог объяснить свой поступок. Его задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

кругом одни агрессоры

Гость||

Заречный,Шемышейка и теперь Бессоновка - главные поставщики кримновостей.

Гость||

Заварить ворота!

Гость||

Сначало намутят страхов, а потом оружие разрешат. Вот тогда веселуха начнется!

Имя: Гость
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