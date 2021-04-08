В Заречном жертве пьяного агрессора потребовалась госпитализация

08.04.2021 | 09:43

В среду, 7 апреля, в Заречном сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего нетрезвого гражданина, избившего горожанина.

Сообщение о том, что во дворе многоэтажек на проспекте Мира началась драка, патруль росгвардейцев получил в 5:36. Прибыв на место, стражи правопорядка обнаружили мужчину без сознания и вызвали медиков. Те приняли решение о срочной госпитализации пострадавшего.

Сотрудники Росгвардии отправились на поиски злоумышленника, избившего горожанина. Недалеко от места инцидента они заметили мужчину с признаками опьянения, на руках которого были следы крови.

«На вопросы стражей порядка об обстоятельствах ранее произошедшего конфликта он сразу признался, что имеет отношение к драке и именно он нанес телесные повреждения пострадавшему», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Агрессор не смог объяснить свой поступок. Его задержали на месте и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.