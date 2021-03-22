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Происшествия

В Пензе водителей просят быть осторожнее у переходов

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Под колесами большегруза пострадала несовершеннолетняя девушка. Она пересекала дорогу на улице Кривозерье и, вероятнее всего, в зоне действия пешеходного перехода. Это будет установлено во время следственной проверки. Юная пензячка 2003 года рождения доставлена в больницу.

В тот же день, но уже на улице Антонова в ДТП попал ровесник пострадавшей. Юноша находился за рулем мотоцикла Honda, который столкнулся с легковым автомобилем Kia Ceed. Молодой человек также был госпитализирован с телесными повреждениями.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция просит вас уделять особое внимание вопросам безопасности дорожного движения при общении с детьми. Необходимо ежедневно напоминать детям о правилах поведения на улице, а также последствиях несоблюдения этих правил.

Уважаемые водители! В связи с наступлением каникул у детей обращаем внимание на необходимость предельно внимательно двигаться через пешеходные переходы, быть осторожнее в жилых зонах и дворовых территориях», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уважаемые водители! В связи с наступлением каникул у детей обращаем внимание на необходимость предельно внимательно двигаться через пешеходные переходы, быть осторожнее в жилых зонах и дворовых территориях», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.
Водятлы презирают ПДД и считают что жизнь пешеода от них не зависит.

Гость||

Убивать и калечить людей на пешеходных переходах в Пензе стало нормой.

Гость||

Гость писал(a):

Убивать и калечить людей на пешеходных переходах в Пензе стало нормой.
Потому что водятлы создали собственную религию со своими заповедями. Учение это распространяется.

Имя: Гость
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