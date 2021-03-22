В Пензе водителей просят быть осторожнее у переходов

22.03.2021 | 19:55

Под колесами большегруза пострадала несовершеннолетняя девушка. Она пересекала дорогу на улице Кривозерье и, вероятнее всего, в зоне действия пешеходного перехода. Это будет установлено во время следственной проверки. Юная пензячка 2003 года рождения доставлена в больницу.

В тот же день, но уже на улице Антонова в ДТП попал ровесник пострадавшей. Юноша находился за рулем мотоцикла Honda, который столкнулся с легковым автомобилем Kia Ceed. Молодой человек также был госпитализирован с телесными повреждениями.

«Уважаемые родители! Госавтоинспекция просит вас уделять особое внимание вопросам безопасности дорожного движения при общении с детьми. Необходимо ежедневно напоминать детям о правилах поведения на улице, а также последствиях несоблюдения этих правил.

Уважаемые водители! В связи с наступлением каникул у детей обращаем внимание на необходимость предельно внимательно двигаться через пешеходные переходы, быть осторожнее в жилых зонах и дворовых территориях», - сообщил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.