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Происшествия

Названа вероятная причина гибели человека при пожаре на Онежской

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В одном из боксов гаражного комплекса на улице Онежской пожарные обнаружили тело 35-летнего мужчины. На место ЧП спасателей вызвали очевидцы. Проходившие мимо заметили дым, выбивающийся из щелей, и позвонили по номеру 01.

«Кирпичный гараж выгорел внутри на площади 6 квадратных метров. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники специализированной пожарно-спасательной части», - начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Как уже выяснили следователи, мужчина арендовал гараж для своих нужд. Вероятная причина смерти - отравление продуктами горения. Бокс был закрыт изнутри, когда прибыли пожарные.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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