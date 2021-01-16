Названа вероятная причина гибели человека при пожаре на Онежской

16.01.2021 | 20:00

В одном из боксов гаражного комплекса на улице Онежской пожарные обнаружили тело 35-летнего мужчины. На место ЧП спасателей вызвали очевидцы. Проходившие мимо заметили дым, выбивающийся из щелей, и позвонили по номеру 01.

«Кирпичный гараж выгорел внутри на площади 6 квадратных метров. На тушение пожара привлекались 3 единицы техники специализированной пожарно-спасательной части», - начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Как уже выяснили следователи, мужчина арендовал гараж для своих нужд. Вероятная причина смерти - отравление продуктами горения. Бокс был закрыт изнутри, когда прибыли пожарные.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.