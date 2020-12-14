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Происшествия

В Городищенском районе вспыхнул грузовик, есть пострадавший

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В понедельник, 14 декабря, в Городищенском районе загорелся грузовой автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора, поделившегося кадрами, инцидент случился на стоянке «Витязь» недалеко от Городища. На видео запечатлена фура, кабина которой объята пламенем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП спасатели получили в 8:11. На место выехали три человека на спецмашине.

Огонь уничтожил кабину грузовика. При пожаре пострадал его владелец, 56-летний мужчина.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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