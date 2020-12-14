В Городищенском районе вспыхнул грузовик, есть пострадавший

В понедельник, 14 декабря, в Городищенском районе загорелся грузовой автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора, поделившегося кадрами, инцидент случился на стоянке «Витязь» недалеко от Городища. На видео запечатлена фура, кабина которой объята пламенем.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП спасатели получили в 8:11. На место выехали три человека на спецмашине.
Огонь уничтожил кабину грузовика. При пожаре пострадал его владелец, 56-летний мужчина.
В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.