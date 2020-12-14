В Городищенском районе вспыхнул грузовик, есть пострадавший

14.12.2020 | 09:33

В понедельник, 14 декабря, в Городищенском районе загорелся грузовой автомобиль. Видео с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора, поделившегося кадрами, инцидент случился на стоянке «Витязь» недалеко от Городища. На видео запечатлена фура, кабина которой объята пламенем.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что сообщение о ЧП спасатели получили в 8:11. На место выехали три человека на спецмашине.

Огонь уничтожил кабину грузовика. При пожаре пострадал его владелец, 56-летний мужчина.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.