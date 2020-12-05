В Пензенской области пожары унесли еще две человеческие жизни

05.12.2020 | 10:06

За пятницу, 4 декабря, и ночь субботы, 5-го, в Пензенской области произошло четыре пожара в частных домах, также сгорели две бани. Огонь унес жизнь двух людей.

4 декабря в 12:50 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение, что на улице Рабочей в Спасске горит деревянный дом площадью 24 квадратных метра.

На тушение пожара прибыли 10 человек личного состава на 4 спецавтомобилях. После ликвидации возгорания обнаружена погибшей 89-летняя женщина.

5 декабря в 3:32 поступил сигнал о пожаре в р. п. Евлашево Кузнецкого района. Пламя тушили 16 человек с использованием 5 единиц спецтехники. Жилой дом выгорел на площади 96 квадратных метров. Погиб 62-летний мужчина.

«По всем пожарам проводятся проверки, причины устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалисты подчеркивают: в морозную погоду увеличилось количество пожаров в частных домах. Они просят жителей области тщательно соблюдать правила безопасности, не допускать перекала печи и перегрузки электросети, не оставлять нагревательные приборы без присмотра.

«В случае возгорания незамедлительно звоните с мобильного телефона по номеру 101», - напоминает МЧС.