В Нижнеломовском районе ребенка госпитализировали после ДТП

В субботу, 5 декабря, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.
По предварительным данным, в 11:55 на первом километре трассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись два автомобиля: «Лада-Калина» под управлением 34-летнего мужчины и Mazda с 36-летним водителем.
В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, находившийся в салоне отечественной машины. Его госпитализировали с травмами.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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