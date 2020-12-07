В Нижнеломовском районе ребенка госпитализировали после ДТП

07.12.2020 | 15:50

В субботу, 5 декабря, в Нижнеломовском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 11:55 на первом километре трассы Нижний Ломов - Пачелма - Башмаково столкнулись два автомобиля: «Лада-Калина» под управлением 34-летнего мужчины и Mazda с 36-летним водителем.

В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, находившийся в салоне отечественной машины. Его госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.