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Происшествия

В Пензе ищут свидетелей ДТП на Западной Поляне

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Все, что осталось от стремительного BMW после дорожно-транспортного происшествия, - регистрационный номер. Водитель попытался скрыться с места аварии, чтобы избежать ответственности, однако не обратил внимания на деталь, отлетевшую от его «железного коня».

Евгений Карев был за рулем автомобиля Lada XRay. Мужчина собирался совершить маневр, но в этот момент в детище отечественного автопрома на большой скорости въехала иномарка.

«Сильный удар сзади, у меня водительское кресло назад провалилось. Сначала было страшно и непонятно, потом понял, что к чему. Номера я потом увидел, сначала подумал, что это мои отвалились», - пояснил пензенец.

Вывернув на встречную полосу, водитель немецкой машины едва не устроил еще одну аварию. Евгений Карев оценивает ущерб в десятки тысяч рублей.

«Сильно помята задняя левая часть, практически до колеса промят багажник, весь разбит. Рама стальная, боюсь, погнулась сзади, потому что удар был очень сильным», - рассказал мужчина.

«Убедительная просьба: всем свидетелям и очевидцам данного происшествия обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 599-002, 599-003», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Молодого небритого с бородой, побрили основательно.. Не найдете вы БМВ.. На то и БМВ а не урочище АвтоВАЗа

Гость||

А чего номера закрасили? Может во дворе у кого стоит - узнают тогда.

Гость||

Зачем свидетели, если номер отлетел?

Гость||

Ну извините был подшафе а кто без греха понять и простить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Евгений Карев был за рулем автомобиля Lada XRay. Мужчина собирался совершить маневр
Левый поворот на прилегающую территорию, как и левый поворот с прилегающей территории там однозначно нужно запретить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

водительское кресло назад провалилось
О качестве униТАЗиков в 2 словах))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Рама стальная, боюсь, погнулась
Там нечему гнуться, стали нет, древесные пруточки сопельками крепленные)))

Гость||

Гость писал(a):

О качестве униТАЗиков в 2 словах))
Да, сработала зона деформации отлично, водитель цел-невредим.

Гость||

Придумают, угнали

Имя: Гость
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