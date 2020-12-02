В Пензе ищут свидетелей ДТП на Западной Поляне

02.12.2020 | 19:36

Все, что осталось от стремительного BMW после дорожно-транспортного происшествия, - регистрационный номер. Водитель попытался скрыться с места аварии, чтобы избежать ответственности, однако не обратил внимания на деталь, отлетевшую от его «железного коня».

Евгений Карев был за рулем автомобиля Lada XRay. Мужчина собирался совершить маневр, но в этот момент в детище отечественного автопрома на большой скорости въехала иномарка.

«Сильный удар сзади, у меня водительское кресло назад провалилось. Сначала было страшно и непонятно, потом понял, что к чему. Номера я потом увидел, сначала подумал, что это мои отвалились», - пояснил пензенец.

Вывернув на встречную полосу, водитель немецкой машины едва не устроил еще одну аварию. Евгений Карев оценивает ущерб в десятки тысяч рублей.

«Сильно помята задняя левая часть, практически до колеса промят багажник, весь разбит. Рама стальная, боюсь, погнулась сзади, потому что удар был очень сильным», - рассказал мужчина.

«Убедительная просьба: всем свидетелям и очевидцам данного происшествия обратиться в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 599-002, 599-003», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.