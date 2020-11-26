В Мичуринском иномарка врезалась в забор, водитель госпитализирован

В четверг, 26 ноября, в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали подробности ДТП, случившегося накануне в поселке Мичуринском.
Снимок последствий аварии попал в социальную сеть «ВКонтакте» 25-го числа. На нем - минивэн Toyota Alphard с искореженными левой стороной и капотом.
Машиной управлял 36-летний мужчина. Около 12:35 напротив дома № 10 на улице Сельская Площадь он не справился с управлением и врезался в забор.
Автомобилист получил травмы и был госпитализирован.
Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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