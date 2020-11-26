В Мичуринском иномарка врезалась в забор, водитель госпитализирован

26.11.2020 | 14:15

В четверг, 26 ноября, в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области рассказали подробности ДТП, случившегося накануне в поселке Мичуринском.

Снимок последствий аварии попал в социальную сеть «ВКонтакте» 25-го числа. На нем - минивэн Toyota Alphard с искореженными левой стороной и капотом.

Машиной управлял 36-летний мужчина. Около 12:35 напротив дома № 10 на улице Сельская Площадь он не справился с управлением и врезался в забор.

Автомобилист получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.