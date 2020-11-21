В Пензенской области коронавирус унес еще одну жизнь

21.11.2020 | 19:37

В субботу, 21 ноября, в Пензенской области зарегистрировали очередную смерть от коронавирусной инфекции. Из жизни ушла 81-летняя женщина.

«Сопутствующие: гипертоническая болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа, нарушение ритма и проводимости, ожирение II степени. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - полисегментарная пневмония», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Смерть пенсионерки стала 224-й, о которой сообщил оперштаб.

За сутки выписали 61 пациента. Таким образом, за время пандемии переболели 14 798 человек. Подтвержденных случаев заражения - 18 751.