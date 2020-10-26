В Пензенской области в двух субботних авариях погибли люди

26.10.2020 | 16:50

В субботу, 24 октября, в Пензенской области в двух дорожно-транспортных происшествиях погибли люди.

По предварительным данным, в 13:35 в Городищенском районе, на 7-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск, столкнулись ВАЗ-21099 с 44-летним мужчиной за рулем и «Лада-Калина», которой управлял 21-летний водитель.

В результате старший из них от полученных травм скончался на месте. 33-летнего пассажира из ВАЗ-21099, а также водителя «Калины» госпитализировали с телесными повреждениями.

В 15:20 в Белинском районе, на 139-м километре трассы Тамбов - Пенза, дорогу не поделили сразу три автомобиля: МАЗ с полуприцепом под управлением 52-летнего мужчины, КамАЗ с прицепом и 39-летним водителем, а также DАF с полуприцепом, за рулем которого был 54-летний шофер.

Водитель МАЗа скончался на месте.

По обоим фактам проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.