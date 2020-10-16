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Происшествия

В центре Пензы из Суры достали тело мужчины

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Из реки Суры в Пензе вытащили тело утопленника. Об этом рассказали очевидцы в одном из городских сообщество во «Вконтакте».

«Подвесной мост. Со стороны Злобина вынули его. Время 9:25», - указал интернет-пользователь и прикрепил к посту фотографию, на которой запечатлено тело погибшего.

По предварительным данным, утонул молодой мужчина. Установить его личность должны сотрудники УМВД России по Пензенской области. Кроме того, будет проведена проверка, по результатам которой примут процессуальное решение (о возбуждении уголовного дела или об отсутствии для этого оснований).

Официальных комментариев от представителей УМВД пока не поступало.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Красный мост?

Гость||

Жалко... Вроде для купания поздновато уже...

Имя: Гость
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