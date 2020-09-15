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Происшествия

На ул. Леваневского в Кузнецке машина сбила 12-летнего мальчика

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В понедельник, 14 сентября, на улице Леваневского в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

По предварительным данным, в 17:25 напротив дома № 46 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил мальчика 2008 года рождения. После аварии несовершеннолетнего госпитализировали с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

1 сентября в поселке Красное Польцо Мокшанского района мужчина на ВАЗ-2107 допустил наезд на четырехлетнего мальчика. Маленький пешеход получил телесные повреждения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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