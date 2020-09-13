Появились подробности гибели 10-летнего мальчика в Кузнецке

13.09.2020 | 10:10

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала пензенским СМИ подробности трагедии в Кузнецке.

В пятницу, 11 сентября, родители нашли тело 10-летнего сына. Оно оказалось в помещении дома, которое семья использовала для хозяйственных нужд.

Утром мальчик был на уроках в школе и вернулся домой около 12:00. Его видел сосед. По его словам, ребенок был в хорошем настроении.

Пока сын учился, его мать и сестра посетили доктора. Затем они отправились на родительское собрание в школу. Около 17:00 женщину и дочку забрал отец семейства, и они поехали домой, где и обнаружили тело мальчика.

Елены Столярова сообщила, что семья полная, благополучная. Погибший хорошо учился. В четвертый класс он перешел с четверками и пятерками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Его расследование находится на контроле областной прокуратуры.