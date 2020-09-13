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Происшествия

Появились подробности гибели 10-летнего мальчика в Кузнецке

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Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала пензенским СМИ подробности трагедии в Кузнецке.

В пятницу, 11 сентября, родители нашли тело 10-летнего сына. Оно оказалось в помещении дома, которое семья использовала для хозяйственных нужд.

Утром мальчик был на уроках в школе и вернулся домой около 12:00. Его видел сосед. По его словам, ребенок был в хорошем настроении.

Пока сын учился, его мать и сестра посетили доктора. Затем они отправились на родительское собрание в школу. Около 17:00 женщину и дочку забрал отец семейства, и они поехали домой, где и обнаружили тело мальчика.

Елены Столярова сообщила, что семья полная, благополучная. Погибший хорошо учился. В четвертый класс он перешел с четверками и пятерками.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Его расследование находится на контроле областной прокуратуры.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А где подробности гибели?

Гость||

И что ,за весь день родители не звонили ребёнку ?

Гость||

Доведение до самоубийстваа... что же он в 10 лет додумался повесится, что ли? Это вообще возможно, чисто психологически? Скажем в моем детстве, меня и моих приятелей ,даже мысли такие не посещали. Хотя старше и были такие проблемы.

Гость||

Много текста, но подробностей трагедии ноль.

Гость||

А может и "помогли", инсценировав под суицид (((

Гость||

Из контакта все это скопировали.В контакте ещё вчера все это было написано.слово в слово.

Гость||

С их слов у нас прям одно благополучие у всех. Или чтото проморгали??

Имя: Гость
Комментарий:

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