В Наровчатском районе Chevrolet врезался в ограждение, погиб мужчина

26.08.2020 | 10:34

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ночь с 24 на 25 августа в Наровчатском районе, на 37-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области.

«По предварительным данным, в 2:00 водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, мужчина 1990 года рождения, допустил наезд на препятствие (бетонное ограждение моста)», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

В результате водитель и его 34-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Там младший из мужчин скончался.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.