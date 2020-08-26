В Наровчатском районе Chevrolet врезался в ограждение, погиб мужчина

В Пензенской области выясняют обстоятельства и причину ДТП со смертельным исходом. Авария произошла в ночь с 24 на 25 августа в Наровчатском районе, на 37-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат - граница области.
«По предварительным данным, в 2:00 водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, мужчина 1990 года рождения, допустил наезд на препятствие (бетонное ограждение моста)», - рассказали в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
В результате водитель и его 34-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу. Там младший из мужчин скончался.
«По данному факту проводится проверка», - резюмировали в УГИБДД.
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