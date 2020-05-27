Под колесами электропоезда Пенза - Кузнецк погиб сохатый

27.05.2020 | 18:36

ОАО «Российские железные дороги» будет отвечать перед законом за причинение вреда и без того небогатой местной фауне. Пензенская транспортная прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба животному миру.

«На перегоне от станции Селикса к станции Леонидовка в 21:05 электропоездом Пенза - Кузнецк был смертельно травмирован лось. При этом было применено экстренное торможение машинистом, тормозной путь составил 300 метров», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Гибели сохатого бродяги избежать не удалось. И хотя столкновение поезда со зверем было непреднамеренным, «РЖД» придется отвечать за этот инцидент.

«Владелец источника повышенной опасности (железной дороги в данном случае) в рамках гражданского законодательства несет ответственность без вины. Лось оценивается в 80 000 рублей», - пояснил Сергей Гусев.

Эту сумму ответчик должен возместить посредством страховки.

Случаи травмирования поездами диких животных в области не редкость.