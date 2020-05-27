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Происшествия

Под колесами электропоезда Пенза - Кузнецк погиб сохатый

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ОАО «Российские железные дороги» будет отвечать перед законом за причинение вреда и без того небогатой местной фауне. Пензенская транспортная прокуратура направила в суд иск о возмещении ущерба животному миру.

«На перегоне от станции Селикса к станции Леонидовка в 21:05 электропоездом Пенза - Кузнецк был смертельно травмирован лось. При этом было применено экстренное торможение машинистом, тормозной путь составил 300 метров», - сообщил пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Гибели сохатого бродяги избежать не удалось. И хотя столкновение поезда со зверем было непреднамеренным, «РЖД» придется отвечать за этот инцидент.

«Владелец источника повышенной опасности (железной дороги в данном случае) в рамках гражданского законодательства несет ответственность без вины. Лось оценивается в 80 000 рублей», - пояснил Сергей Гусев.

Эту сумму ответчик должен возместить посредством страховки.

Случаи травмирования поездами диких животных в области не редкость.

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Гость||

Иск нужно предъявлять к Минлесхозу.

Гость||

А если бы от экстренного торможения пассажиры пострадали? А мало на автомобилях поразбивались, врезаясь в этих рогатых? Дави их слева, б**ь!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

отвечать перед законом за причинение вреда и без того небогатой местной фауне
А фауна деньги то как получит?

Гость||

Гость писал(a):

Иск нужно предъявлять к Минлесхозу.
!!!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

отвечать перед законом за причинение вреда и без того небогатой местной фауне

А фауна деньги то как получит?

Через своих представителей. Они тоже животные.

Гость||

А сколько мух поездом побило? Кто заплатит?

Гость||

Гость писал(a):

А сколько мух поездом побило? Кто заплатит?
Закон глуп. Но закон есть закон)

Имя: Гость
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