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Происшествия

Соцсети: В Пензе ВАЗ-2114 врезался в дерево, водитель скрылся

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В ночь с 10 на 11 мая в Пензе произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в дерево в районе дома № 110 на улице Калинина.

Одна из жительниц города, ставшая свидетельницей произошедшего, разместила фотографии с места ДТП в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».

«Водитель пьяный скрылся с места ДТП, девушка с сотрясением мозга в больнице»¸- написала она.

Отечественная легковушка получила серьезные повреждения. У нее смят капот, деформировано левое крыло.

В соцсетях одни пользователи посочувствовали пассажирке, которая не только получила травму, но и была оставлена на месте аварии. Другие укорили ее за то, что села в машину с предположительно нетрезвым водителем.

«Ей (девушке. - Прим. ред.) еще повезло, что жива осталась. Такое ощущение, что их (автомобили ВАЗ-2114. - Прим. ред.) из фольги делают», - написал один из участников группы «Пенза live».

«Ну а чего, машина по цене телефона, вот и не жалко», - поделился мнением второй.

Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

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Источник — фото Кристины Копыловой, vk.com/penza_live
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Гость||

Деревенщина решил "позагибать пальцы" перед местной "элитой", но когда обосрался, просто сбежал? А он неплох....

Гость||

тачку под прес...вадилу на *кукан*

Имя: Гость
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