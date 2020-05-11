Соцсети: В Пензе ВАЗ-2114 врезался в дерево, водитель скрылся

В ночь с 10 на 11 мая в Пензе произошла авария. Автомобиль ВАЗ-2114 врезался в дерево в районе дома № 110 на улице Калинина.
Одна из жительниц города, ставшая свидетельницей произошедшего, разместила фотографии с места ДТП в нескольких пензенских группах в соцсети «ВКонтакте».
«Водитель пьяный скрылся с места ДТП, девушка с сотрясением мозга в больнице»¸- написала она.
Отечественная легковушка получила серьезные повреждения. У нее смят капот, деформировано левое крыло.
В соцсетях одни пользователи посочувствовали пассажирке, которая не только получила травму, но и была оставлена на месте аварии. Другие укорили ее за то, что села в машину с предположительно нетрезвым водителем.
«Ей (девушке. - Прим. ред.) еще повезло, что жива осталась. Такое ощущение, что их (автомобили ВАЗ-2114. - Прим. ред.) из фольги делают», - написал один из участников группы «Пенза live».
«Ну а чего, машина по цене телефона, вот и не жалко», - поделился мнением второй.
Проверку по факту случившегося должны провести сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.
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