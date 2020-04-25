Соцсети: Влетел на огромной скорости в столб

25.04.2020 | 10:12

Вечером в пятницу, 24 апреля, в Пензе произошло серьезное ДТП: возле торгового центра «Слава» (микрорайон Гидрострой) автомобиль врезался в столб.

Видеофиксацию последствий аварии разместил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «Влетел на огромной скорости в столб», - написал автор.

На кадрах видно, что машина врезалась в световую опору на газоне, расположенном у выезда на шемышейскую трассу. На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и подъезжает карета скорой помощи.

В другой пензенской группе свидетель аварии разместил снимки, на которых ясно показано: автомобиль получил серьезнейшие повреждения.