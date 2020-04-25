Происшествия

Соцсети: Влетел на огромной скорости в столб

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Вечером в пятницу, 24 апреля, в Пензе произошло серьезное ДТП: возле торгового центра «Слава» (микрорайон Гидрострой) автомобиль врезался в столб.

Видеофиксацию последствий аварии разместил очевидец в социальной сети «ВКонтакте». «Влетел на огромной скорости в столб», - написал автор.

На кадрах видно, что машина врезалась в световую опору на газоне, расположенном у выезда на шемышейскую трассу. На месте происшествия уже работают сотрудники ГИБДД и подъезжает карета скорой помощи.

В другой пензенской группе свидетель аварии разместил снимки, на которых ясно показано: автомобиль получил серьезнейшие повреждения.

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Источник — видео vk.com/sova_penza, фото Рашида Тараканова vk.com/penza_live
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Гость||

ТАЗы валят!

Гость||

молодэц

Гость||

Самоизоляция!

Гость||

Мы не знаем всех обстоятельств,конечно,но судя по всему просто очередной олень.Дай бог,чтобы все обошлось у него,если жив,даже если и олень.

Имя: Гость
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