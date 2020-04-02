02.04.2020 | 18:16

Представители пензенского управления ГИБДД обнародовали информацию об аварии, случившейся утром в среду, 1 апреля, на трассе в Мокшанском районе.

По предварительным данным, инцидент произошел в 5:50 на 565-м километре федеральной автодороги «Урал». Автомобиль Chevrolet Aveo, за рулем которого находился 30-летний водитель, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП три человека получили травмы. Водитель иномарки и два пассажира (58-летняя женщина и 52-летний мужчина) были госпитализированы. Насколько тяжело они пострадали, не сообщается.

«По данному факту проводится проверка», - резюмировали представители УГИБДД.

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