Сетевое издание|18+|Понедельник|30 мар 2020|19:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |
  90.00  |  $  81.60

Происшествия | Жители Шуиста и Нахаловки остались без воды из-за утечки

30.03.2020|16:57
Печать

Несколько тысяч жителей Шуиста и Нахаловки остались без воды. Ее перекрыли из-за крупной утечки, которая произошла во дворе дома № 10а на Привокзальной улице. Очевидцы утверждают, что там бил фонтан. Подобное можно было предусмотреть, говорят люди, ведь трубу прорвало давно. Ею никто не занимался.

«Все началось в сентябре 2019 года, был маленький прорыв. А сегодня ночью рвануло так, что всю территорию залило. Сейчас нам ни в туалет сходить, ничего. Руки помыть нельзя», - пожаловался житель ул. Долгорукова Александр Григорьев.

Это грозит вспышкой заболеваний. На фоне развития ситуации с коронавирусом люди сильно обеспокоены, особенно если учесть, что в домах частичные удобства: жители ходят в общий уличный туалет.

«Нам с четырьмя детьми вообще без воды никак. А сейчас коронавирус, руки должны все мыть, у нас дома большое животное - собака. Нам нужна вода», - пояснила жительница ул. Привокзальной Виктория Телицына.

Те, у кого есть машина, едут до ближайшей работающей колонки. Те, у кого ее нет, идут в магазин.

Люди бьют тревогу, но реакции не видят. Дело в неопределенном правовом статусе сетей. Прокладывали их в советское время за счет железной дороги.

«С водонапорной башни питается весь район, начиная с магазина «Лира» и заканчивая Сурой. Водоканал приехали, они говорят: «Это не наша ветка, мы ее не имеем права делать». Они приехали с техникой, и никто им не дал указания, чтобы они ликвидировали», - подчеркнул мужчина.

После многочисленных звонков в администрацию Пензы коммунальщики все-таки прибыли на место утечки.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте