30.03.2020 | 16:57

Несколько тысяч жителей Шуиста и Нахаловки остались без воды. Ее перекрыли из-за крупной утечки, которая произошла во дворе дома № 10а на Привокзальной улице. Очевидцы утверждают, что там бил фонтан. Подобное можно было предусмотреть, говорят люди, ведь трубу прорвало давно. Ею никто не занимался.

«Все началось в сентябре 2019 года, был маленький прорыв. А сегодня ночью рвануло так, что всю территорию залило. Сейчас нам ни в туалет сходить, ничего. Руки помыть нельзя», - пожаловался житель ул. Долгорукова Александр Григорьев.

Это грозит вспышкой заболеваний. На фоне развития ситуации с коронавирусом люди сильно обеспокоены, особенно если учесть, что в домах частичные удобства: жители ходят в общий уличный туалет.

«Нам с четырьмя детьми вообще без воды никак. А сейчас коронавирус, руки должны все мыть, у нас дома большое животное - собака. Нам нужна вода», - пояснила жительница ул. Привокзальной Виктория Телицына.

Те, у кого есть машина, едут до ближайшей работающей колонки. Те, у кого ее нет, идут в магазин.

Люди бьют тревогу, но реакции не видят. Дело в неопределенном правовом статусе сетей. Прокладывали их в советское время за счет железной дороги.

«С водонапорной башни питается весь район, начиная с магазина «Лира» и заканчивая Сурой. Водоканал приехали, они говорят: «Это не наша ветка, мы ее не имеем права делать». Они приехали с техникой, и никто им не дал указания, чтобы они ликвидировали», - подчеркнул мужчина.

После многочисленных звонков в администрацию Пензы коммунальщики все-таки прибыли на место утечки.

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