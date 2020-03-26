26.03.2020 | 10:21

В среду, 25 марта, в селе Ахматовка Никольского района произошел пожар в панельном двухквартирном доме.

Сообщение о том, что огонь охватил строение на Молодежной улице, поступило дежурному в 19:12. На ликвидацию пожара направились одиннадцать спасателей на четырех спецмашинах.

«Сгорела кровля дома общей площадью 144 квадратных метра. Пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

25 марта смертельный пожар произошел в селе Явлейка Кузнецкого района. Деревянный дом общей площадью 56 квадратных метров полностью сгорел. После ликвидации огня пожарные обнаружили тело 80-летней хозяйки.

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