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Происшествия | В поселке Тамала загорелся кирпичный склад

16.03.2020|09:35
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В воскресенье, 15 марта, в поселке Тамала произошел пожар. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 16:43.

На Александровской улице загорелся кирпичный склад общей площадью 90 квадратных метров. Пожар ликвидировали шесть спасателей, прибывших на двух спецмашинах.

«Сгорела кровля на площади 80 квадратных метров и выгорело внутри по всей площади», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При ЧП никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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