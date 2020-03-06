06.03.2020 | 12:51

В пятницу, 6 марта, в пресс-службе регионального управления МВД России прокомментировали информацию о нападении группы подростков на 14-летнюю девочку в Терновке.

О случившемся в соцсети «ВКонтакте» рассказала подруга матери пострадавшей. По ее словам, все произошло 3 марта около 19:10.

«Ульяну избили неизвестные подростки (2 девочки и 2 мальчика). Произошло это у дома по ул. Терновского, 158в (за магазином «Пятерочка»). У ребенка сотрясение!» - пояснила женщина. Она обратилась с просьбой о помощи ко всем, кто стал свидетелем нападения.

В пресс-службе уточнили, что в отдел полиции № 5 поступило заявление о нанесении травм юной пензячке.

«Личность несовершеннолетней, которая причинила телесные повреждения пострадавшей, установлена. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в управлении.

По данным, которыми располагает портал PenzaInform.ru, злоумышленница, напавшая на возвращавшуюся домой девочку, воспитывается в неблагополучной семье.

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