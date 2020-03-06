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Происшествия | В полиции прокомментировали нападение на девочку в Терновке

06.03.2020|12:51
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В пятницу, 6 марта, в пресс-службе регионального управления МВД России прокомментировали информацию о нападении группы подростков на 14-летнюю девочку в Терновке.

О случившемся в соцсети «ВКонтакте» рассказала подруга матери пострадавшей. По ее словам, все произошло 3 марта около 19:10.

«Ульяну избили неизвестные подростки (2 девочки и 2 мальчика). Произошло это у дома по ул. Терновского, 158в (за магазином «Пятерочка»). У ребенка сотрясение!» - пояснила женщина. Она обратилась с просьбой о помощи ко всем, кто стал свидетелем нападения.

В пресс-службе уточнили, что в отдел полиции № 5 поступило заявление о нанесении травм юной пензячке.

«Личность несовершеннолетней, которая причинила телесные повреждения пострадавшей, установлена. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в управлении.

По данным, которыми располагает портал PenzaInform.ru, злоумышленница, напавшая на возвращавшуюся домой девочку, воспитывается в неблагополучной семье.

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Гость|06.03.2020 13:12|

и что от этого легче,что она из неблагополучной семьи.сажать вместе с семьей.на зоне все благополучные....

Гость|06.03.2020 13:17|

В терновке и на шуисте концентрация таких отморозков. Предлагаю селить людей по итогам психологической экспертизы. Агрессивных неадекватов отселять в дальние регионы, лечить и проводить химическую кастрацию.

Гость|06.03.2020 13:20|

сть|06.03.2020 13:17|

В терновке и на шуисте концентрация таких отморозков. Предлагаю селить людей по итогам психологической экспертизы. Агрессивных неадекватов отселять в дальние регионы, лечить и проводить химическую кастрацию.

Конечно жестко написано, но верно, маргиналы которые не перевоспитуемые уже достали

Гость|06.03.2020 13:20|

верно тут один сказал надо сделать эту семью благополучной на зоне, там и тепло и питание за госсчет, и нападать не нужно будет ни на кого да и опасное это там

Гость|06.03.2020 13:32|

работать надо,а не отписки строчить

Гость|06.03.2020 13:45|

Гость писал(a):

неадекватов отселять в дальние регионы, лечить и проводить химическую кастрацию.

Конечно жестко написано, но верно, маргиналы которые не перевоспитуемые уже достали

а это не ты тот колхозан, который не может тэг цитаты прописать? пожрал навоза уже?

Гость|06.03.2020 13:46|

Гость писал(a):

Гость|06.03.2020 13:17|

В терновке и на шуисте концентрация таких отморозков.

дурачок? отморозков уже давно начали вывозить в лес и селить за воротами. Поселок называется Заречный

Гость|06.03.2020 14:02|

Какие сами такие дети!

Гость|06.03.2020 14:25|

Ауешники...ходят, ищут кому дыню набить.

Гость|06.03.2020 14:26|

#дурачок? отморозков уже давно начали вывозить в лес и селить за воротами. Поселок называется Заречный#

Ты по весне стебанулся или постоянно по заречному стонешь? Можешь не отвечать

Гость|06.03.2020 14:35|

Таких отморозков уже полно в детских садах, найдут послабже и гнобят. А родителям жаловаться бесполезно, ответ один: это же дети.

Гость|06.03.2020 14:36|

На перевоспитают как хотят

Гость|06.03.2020 14:37|

Гость писал(a):

Таких отморозков уже полно в детских садах, найдут
Я в моем детстве не только одногрупников но и воспитателеЙ и нянечек строил. В авторитете был... Вопросы решал, любую ситуацию мог обсудить.

Гость|06.03.2020 15:00|

полиция совсем не работает как и администрация, с семьями надо работать, наказывать родителей и бабушек с дедушками...

Гость|06.03.2020 15:02|

Гость писал(a):

Я в моем детстве не только одногрупников но и воспитателеЙ и нянечек строил. В авторитете был... Вопросы решал, любую ситуацию мог обсудить.
потому что ты ДЭБИД и ПАПА с МАМОЙ твои ДЭБИЛЫ...

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Имя: Гость
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