20.11.2019 | 09:16

Сердобский городской суд назначил наказание 42-летнему местному жителю, который попытался сбежать из-под ареста.

«Постановлением мирового судьи мужчина был привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 5 суток с немедленным исполнением», - сообщается на сайте сердобского суда.

На выходе из здания суда мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции, которые его конвоировали. Ему удалось пробежать несколько метров. Арестанта догнали и вновь доставили в суд – на этот раз для определения наказания за самовольное оставление места отбывания административного ареста (ч. 2 ст. 20.25 КОАП РФ).

Служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства (признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка) и назначили ему еще семь суток ареста.

«Постановление вступило в законную силу», - резюмировали представители суда.