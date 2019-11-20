Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|09:56
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.24  |  $  64.29

Происшествия | В Сердобске арестант попытался сбежать от конвоя после суда

20.11.2019|09:16
Печать

Сердобский городской суд назначил наказание 42-летнему местному жителю, который попытался сбежать из-под ареста.

«Постановлением мирового судьи мужчина был привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и подвергнут наказанию в виде административного ареста сроком на 5 суток с немедленным исполнением», - сообщается на сайте сердобского суда.

На выходе из здания суда мужчина попытался скрыться от сотрудников полиции, которые его конвоировали. Ему удалось пробежать несколько метров. Арестанта догнали и вновь доставили в суд – на этот раз для определения наказания за самовольное оставление места отбывания административного ареста (ч. 2 ст. 20.25 КОАП РФ).

Служители Фемиды учли смягчающие обстоятельства (признание вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка) и назначили ему еще семь суток ареста.

«Постановление вступило в законную силу», - резюмировали представители суда.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 09:25|

А могли и пристрелить?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!