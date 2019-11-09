Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 ноя 2019|18:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  71.03  |  $  64.45

Происшествия | В Пензе прекращены поиски пропавшей пенсионерки

09.11.2019|17:15
Печать

Прекращены поиски пропавшей пензенской пенсионерки, которая в пятницу, 8 ноября, ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте».

Готовность отправиться на поиски пожилой женщины, которая нуждалась в медицинской помощи и, возможно, была дезориентирована, высказали немало добровольцев.

Около 16:00 в субботу, 9 ноября, в группе волонтеров появилась новая запись. «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в посте.

Источник — фото vk.com/la_penza
0
0
0
0
 
Гость|09.11.2019 17:29|

Опять детишки никого не нашли

Гость|09.11.2019 17:37|

Гость писал(a):

Гость|09.11.2019 17:29|

Опять детишки никого не нашли

тебя, безмозглого, скоро найдут

Гость|09.11.2019 17:52|

Ужасы нашего городка

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!