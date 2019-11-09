09.11.2019 | 17:15

Прекращены поиски пропавшей пензенской пенсионерки, которая в пятницу, 8 ноября, ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщается на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте».

Готовность отправиться на поиски пожилой женщины, которая нуждалась в медицинской помощи и, возможно, была дезориентирована, высказали немало добровольцев.

Около 16:00 в субботу, 9 ноября, в группе волонтеров появилась новая запись. «Найдена. Погибла. Соболезнования родным и близким», - говорится в посте.