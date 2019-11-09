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Происшествия | В Пензе 73-летняя пенсионерка ушла из дома и не вернулась

09.11.2019|13:01
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В Пензе пропала 73-летняя Людмила Федоровна Партолина (Лепехова). Информация об этом появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте».

Женщина ушла из дома в пятницу, 8 ноября, и не вернулась. Она нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Рост пропавшей - 164 см, телосложение среднее, волосы до плеч, седые, глаза серые. Предположительно, была одета в темную куртку, трикотажную коричневую кофту или свитер, трикотажные брюки, галоши или шлепанцы.

Особая примета пенсионерки - сильная сутулость.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Людмилы Партолиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Источник — фото vk.com/la_penza
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