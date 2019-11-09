09.11.2019 | 13:01

В Пензе пропала 73-летняя Людмила Федоровна Партолина (Лепехова). Информация об этом появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте».

Женщина ушла из дома в пятницу, 8 ноября, и не вернулась. Она нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована.

Рост пропавшей - 164 см, телосложение среднее, волосы до плеч, седые, глаза серые. Предположительно, была одета в темную куртку, трикотажную коричневую кофту или свитер, трикотажные брюки, галоши или шлепанцы.

Особая примета пенсионерки - сильная сутулость.

Всех, кто располагает информацией о месте нахождения Людмилы Партолиной, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.