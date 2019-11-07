07.11.2019 | 17:50

Полиция Никольского района разыскивает 32-летнего Алексея Николаевича Жилякова, зарегистрированного в доме на улице 40 лет Октября в Пензе.

Мужчину подозревают в повторном нарушении правил дорожного движения: он попался пьяным за рулем, хотя на тот момент был лишен права управления транспортом.

На теле пензенца имеются особые приметы - татуировки: на левом плече - в виде паутины, на правом - с изображением смерти с косой.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России «Никольский»: 8 (84165) 4-11-59, 8 (8412) 63-02-57, а также по телефону 8 (927) 383-82-83», - обратились к населению в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.