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Происшествия | Полиция разыскивает 32-летнего любителя пьяной езды из Пензы

07.11.2019|17:50
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Полиция Никольского района разыскивает 32-летнего Алексея Николаевича Жилякова, зарегистрированного в доме на улице 40 лет Октября в Пензе.

Мужчину подозревают в повторном нарушении правил дорожного движения: он попался пьяным за рулем, хотя на тот момент был лишен права управления транспортом.

На теле пензенца имеются особые приметы - татуировки: на левом плече - в виде паутины, на правом - с изображением смерти с косой.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите ее по телефонам дежурной части МО МВД России «Никольский»: 8 (84165) 4-11-59, 8 (8412) 63-02-57, а также по телефону 8 (927) 383-82-83», - обратились к населению в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|07.11.2019 18:26|

Бабайка

Гость|07.11.2019 18:37|

Переведите пожалуйста надпись тату, кто язык знает...

Гость|07.11.2019 18:42|

она с АшиПками. не переводиться.

Имя: Гость
Комментарий:

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