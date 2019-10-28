28.10.2019 | 16:16

В понедельник, 28 октября, в Земетчине произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Фото последствий трагедии появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ упал с моста, давно признанного аварийным.

На снимках запечатлена перевернувшаяся машина, после падения оказавшаяся в речке. Рядом работают специалисты.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла в 10:40 на улице Лермонтова. За рулем ВАЗ-2107 находилась 61-летняя женщина. В результате происшествия она и ее 64-летний пассажир скончались на месте.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.