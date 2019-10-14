14.10.2019 | 13:54

В воскресенье, 13 октября, в Сердобске сотрудники Росгвардии нашли числившегося в розыске 33-летнего жителя села Засечного.

Правоохранители получили сообщение о том, что на улице Пушкина, у здания управления пенсионного фонда, разгорелся серьезный конфликт между двумя мужчинами, и отправились на вызов.

Прибыв на место, росгвардейцы установили личности поссорившихся и выяснили, что одного их них разыскивают как пропавшего без вести родственники и полиция.

«Мужчина, являющийся жителем села Засечного, пояснил, что некоторое время назад приехал в Сердобск на заработки, но потерял телефон и не смог связаться с родными и близкими», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи порядка доставили его в отдел полиции.