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Происшествия | В Сердобске нашли пропавшего без вести жителя Засечного

14.10.2019|13:54
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В воскресенье, 13 октября, в Сердобске сотрудники Росгвардии нашли числившегося в розыске 33-летнего жителя села Засечного.

Правоохранители получили сообщение о том, что на улице Пушкина, у здания управления пенсионного фонда, разгорелся серьезный конфликт между двумя мужчинами, и отправились на вызов.

Прибыв на место, росгвардейцы установили личности поссорившихся и выяснили, что одного их них разыскивают как пропавшего без вести родственники и полиция.

«Мужчина, являющийся жителем села Засечного, пояснил, что некоторое время назад приехал в Сердобск на заработки, но потерял телефон и не смог связаться с родными и близкими», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства стражи порядка доставили его в отдел полиции.

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Гость|14.10.2019 14:17|

Бегут из Спутника в Сердобск?

Гость|14.10.2019 14:50|

Нарик наверно.

Имя: Гость
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