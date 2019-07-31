31.07.2019 | 17:41

Из окна четвертого этажа выпал 8-летний мальчик. Все произошло на улице Германа Титова в будний день. Мама была на работе, младшего сына отвела в детский сад. Старшего, видимо, оставить было не с кем.

«При падении малолетний получил травмы головы и грудной клетки. В настоящее время ребенок находится на госпитализации в Пензенской областной детской клинической больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Специалисты говорят, все могло быть еще печальнее, если бы не кусты, растущие вдоль дома. Они сработали как подушка. В подробностях ситуации разбираются следователи.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавила Татьяна Махницкая.

Это уже третий подобный случай в 2019-м. В мае в Пачелмском районе 4-летняя девочка выпала из окна частного дома, а в середине июля малышка 2015 года рождения облокотилась на москитную сетку и полетела вниз с высоты третьего этажа.