25.07.2019 | 18:34

Жителям улицы Сурикова, это пензенская Бугровка, пока повезло. Деревянные избы и коттеджи, расположенные в этом районе, могли сгореть дотла.

Утром возле одного из домов заполыхала баня. 4 пожарных расчета приехали вовремя - промедление могло бы привести к непоправимым последствиям.

«Застройка очень плотная, поэтому существовала реальная угроза распространения огня на соседние жилые дома и участки. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Сгорела деревянная частная баня на площади 20 квадратных метров. В настоящее время проводится проверка. Никто не пострадал», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Жителей Бугровки спасло еще и то, что на Сурикова все в порядке с гидрантами - у пожарных воды было вдоволь.

По предварительной версии, причиной возгорания в бане стало замыкание электропроводки, утром там никто не парился.