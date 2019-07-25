Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Происшествия | На улице Сурикова в Пензе сгорела деревянная баня

25.07.2019|18:34
Печать

Жителям улицы Сурикова, это пензенская Бугровка, пока повезло. Деревянные избы и коттеджи, расположенные в этом районе, могли сгореть дотла.

Утром возле одного из домов заполыхала баня. 4 пожарных расчета приехали вовремя - промедление могло бы привести к непоправимым последствиям.

«Застройка очень плотная, поэтому существовала реальная угроза распространения огня на соседние жилые дома и участки. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован. Сгорела деревянная частная баня на площади 20 квадратных метров. В настоящее время проводится проверка. Никто не пострадал», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Жителей Бугровки спасло еще и то, что на Сурикова все в порядке с гидрантами - у пожарных воды было вдоволь.

По предварительной версии, причиной возгорания в бане стало замыкание электропроводки, утром там никто не парился.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!